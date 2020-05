Renaat Schotte: "Ronde van Italië wordt dit jaar extra emotioneel na coronacrisis"

"6 dagen Giro en Vuelta? Geen probleem"

De Spaanse sportkrant AS heeft gisteren een mogelijke UCI-kalender gepubliceerd. Opvallend, de Vuelta kan of zal eind oktober 6 dagen met de Giro overlappen.

"Dat gaan ze in Italië niet meteen als een groot probleem ervaren", denkt onze Girovolger Renaat Schotte. "Sportief schatten ze zich erg hoog in, even hoog als de Ronde van Frankrijk zelfs."

"Dankzij de geografie in de Laars kunnen ze ook een attractief of attractiever parcours voorschotelen. Dat maakt dat de Italianen liever naar de Giro dan naar de Tour kijken. Zo zijn ze wel", lacht Schotte.

"Bovendien is de Giro het gewoon om in mei op te boksen tegen andere sportwedstrijden. De Tour hoefde dat tot nu toe niet te doen in juli. Ik ben zeer benieuwd of ze niet aan belangstelling gaan moeten inboeten in september. Het voetbal draait normaal gezien weer op volle toeren dan."

Aan een Giro van 2 in plaats van 3 weken hebben ze in Italië geen moment gedacht. "Voor de organisatie RCS zijn die 3 weken een princiepskwestie", weet onze reporter.

"Zo gaat het er nog altijd aan toe: iedereen vaart zijn eigen koers in de wielerwereld. Iedereen veegt voor zijn eigen deur en hoopt dat ze de storm overleven. Ook in tijden van een gevaarlijk en dodelijk virus."