Maxime Richard: "Te vroeg om te zeggen of ik mijn ambities naar volgend jaar verleg"

Door de versoepeling van de maatregelen was het sinds vandaag weer toegestaan om te kajakken. En daar maakte Maxime Richard gretig gebruik van.

"Het was een plezier om weer over het water te glijden, ik heb het lang moeten missen", vertelde de 32-jarige Richard. "Met lopen, fietsen, fitness en sessies op de roeitrainer heb ik de basisconditie wel op peil kunnen houden, maar er gaat niets boven kilometers maken op het water."

Richard was vorige week op de Nantahala-rivier in North Carolina graag voor een nieuwe wereldtitel gegaan. "Die afspraak had ik met een groot kruis in mijn agenda aangeduid. Het parcours in de VS ligt me heel erg. Ik wilde nog een laatste keer alles geven, voor ik me op mijn nieuwe functie als technisch coördinator van de Franstalige kajakfedertie smijt."

"Ik blijf wel kajakken, maar mijn nieuwe taken gaan veel tijd in beslag nemen. We zullen zien hoe dat loopt. Het is nu te vroeg om te zeggen of ik de ambities die ik nog had voor 2020 naar volgend jaar verleg. Later op het jaar zal ik een - beslissing nemen. Maar als het dit jaar kon, waarom dan volgend jaar niet?"