KV Mechelen-eigenaar sukkelt met gezondheid, "maar hij blijft voorzitter Raad van Bestuur"

Dieter Penninckx is naast zijn mandaat bij KV Mechelen ook CEO van kledingbedrijf FNG. Maar daar zet hij nu een stap opzij voor zijn gezondheid. Even werd er gespeculeerd dat Penninckx dus ook bij KV Mechelen zou moeten stoppen, maar dat gerucht klopt niet.

“Voor KV Mechelen heeft deze beslissing bij FNG geen invloed”, laat algemeen directeur Frank Lagast weten op de clubwebsite. “Dieter Penninckx blijft voorzitter van onze Raad van Bestuur."

Wat er precies aan de hand is met Penninckx is niet bekend, maar hij moet het in elk geval wat rustiger aandoen. "Hij zal wel even afwezig blijven wegens medische redenen. Het directiecomité zal de vergaderingen van de Raad van Bestuur leiden. We hopen uiteraard Dieter snel weer te zien en wensen hem veel beterschap.”