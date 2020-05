Kalou zorgt voor heisa met video waarin hij maatregelen overtreedt en wordt geschorst

Alle teams in de Bundesliga trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing.

Dat is ook het geval bij Hertha, de club uit Berlijn. Maar Salomon Kalou neemt die maatregelen niet te strikt in acht. In een video (van een halfuur) die de Ivoriaan op facebook zette, schudde hij de hand van conditietrainer Henrik Kuchno. Ook in de kleedkamer ging Kalou vrolijk handjes schudden met de aanwezige spelers.

Verder legde Kalou op beeld vast hoe een coronatest wordt afgenomen bij zijn ploeggenoot Jordan Torunarigha, tot hij gevraagd wordt daarmee op te houden.

Op de video is ook te zien hoe Hertha-spelers hun beklag doen over het inleveren van een deel van hun salaris wegens de coronacrisis.

Enkele uren later al had de ploegmaat van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio de video offline gehaald. Hertha heeft Kalou geschorst voor de komende trainingen en matchen.

Op de website van de Duitse club bood de Ivoriaan zijn excuses aan. "Het spijt me als ik de indruk gegeven heb dat ik de coronamaatregelen niet ernstig neem", zegt Kalou. "Ik was zo blij dat ik negatief getest had dat ik niet ver genoeg nagedacht had."