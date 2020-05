Ivan De Witte: "Competitie met 20 clubs, dat vind ik de waanzin nabij"

Maar dan moet er wel een stemming komen binnen de Pro League. "Ik ga me voorzichtig uitspreken, want ik wil niet vooruitlopen op de gesprekken. We zullen zien wat er finaal uit de bus komt via de werkgroep, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ik weet dat er een oplossing moet komen en die moeten we zo snel mogelijk vinden."

"Dan krijgen we op het vlak van licenties nog meer problemen en we hebben nu al een recordjaar aan twijfelgevallen. Hoe meer clubs je erin steekt, hoe meer problemen je zult krijgen."

"Niet makkelijk om Pro League te leiden in crisis"

"En misschien moeten we in de toekomst ook nadenken over hoe de bevoegdheden tussen de voetbalbond en de Pro League verdeeld worden."

"Ik denk dat het in deze crisistijden niet gemakkelijk is om de Pro League te leiden met 2 petten op. Dat leidt tot verwarring", weet De Witte.

Er zal nog fel over gediscussieerd worden binnen de Pro League, die de voorbije maanden enorm verdeeld bleek. Maar wat al veel discussie zou wegnemen, zegt de Witte - zelf als voorzitter van Gent jaren aan het hoofd van de Pro League - is het afvoeren van de dubbele rol die de voorzitter bekleedt.

We zitten nu al in een systeem dat voetballers maar heel beperkt bijdragen aan de sociale zekerheid. Nu gebruik maken van die sociale zekerheid, dat vind ik not done.

"Ik heb een probleem met technische werkloosheid"

De Witte wou nog een punt maken. Hij stak zijn ergernis voor clubs die hun spelers op technische werkloosheid zetten niet weg. "Daar heb ik een probleem mee", vindt de voorzitter van Gent.

"We zitten nu al in een systeem dat voetballers maar heel beperkt bijdragen aan de sociale zekerheid. Als we dan nu gebruik maken van die sociale zekerheid om de tijdelijke werkloosheid in te voeren, dat vind ik not done."

"Dat is echt een stap te ver. Ik denk dat we wijze mensen moeten zijn en de reputatie van het voetbal hoog moeten houden. De imagoschade is nu al groot."