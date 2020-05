Egyptische tennisser is levenslang geschorst wegens matchfixing en corruptie

Youssef Hossam (ATP-820) lag al een tijdje in het vizier van Tennis Integrity Unit (TIU), het orgaan dat strijdt tegen corruptie in het tennis.

Sinds 9 mei 2019 was de Egyptische tennisser voorlopig geschorst. Het TIU stelde tussen 2015 en 2019 uiteindelijk 21 inbreuken vast op de regels.

"Hossam spande samen met andere partijen om uitgebreid aan gokgerelateerde corruptie te doen", meldt de TIU. Dat gebeurde in de lagere regionen van het proftennis. Daarom werd een levenslange schorsing uitgesproken voor Hossam, wiens hoogste noterig de 291e plaats was op de ATP-ranking in december 2017.

De corruptie zit in het tennis zit in het bloed van de Hossams, want 2 jaar geleden werd Youssefs broer Karim Hossam ook levenslang geschorst nadat hij schuldig werd bevonden aan 16 inbreuken op de regels.