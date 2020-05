CEO Anderlecht: "Impact corona zullen clubs pas volgend seizoen of daarna voelen"

"Ook voor Anderlecht en partners is dit onzekere tijd"

Karel Van Eetvelt is ondertussen 1 maand CEO van RSC Anderlecht. In omstandigheden die hij zich vooraf niet had kunnen inbeelden.

"COVID-19 had ik niet zien aankomen toen ik begin januari aan het onderhandelen was met Marc Coucke om naar Anderlecht te komen", zegt Van Eetvelt.

"Dit maakt de uitdaging een stuk groter, boeiender en interessanter. Het biedt ook wel opportuniteiten om zaken op een andere manier aan te pakken. In zekere zin is dat ook wel interessant voor mij."

Maakt Anderlecht zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis? "COVID-19 maakt het moeilijker om met nieuwe partners overeenkomsten te maken. Dit is ook voor Anderlecht en partners een heel onzekere tijd."

"We weten niet wanneer we nog eens een voetbalwedstrijd zullen kunnen organiseren, we weten niet wanneer we publiek zullen kunnen toelaten en we weten niet wanneer we commerciële activiteiten kunnen organiseren waar contact noodzakelijk is."