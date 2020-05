1e zomertransfer voor Anderlecht: Genk-talent Takidine komt A-kern versterken

Hoe de voetbalcompetitie er volgend jaar zal uitzien, is nog een groot vraagteken; maar Anderlecht wil het alleszins beter doen dit seizoen. Paars-wit is daarom begonnen aan zijn transferperiode. De eerste aanwinst heet Ilias Takidine. De 19-jarige flankaanvaller komt over van Genk.

Bij Genk kreeg Takidine nog geen kans bij de A-ploeg, maar in Anderlecht is dat wel de bedoeling. De Belgische international bij de U18 zal toch meteen trainen met de eerste ploeg. "De komst van deze offensieve en creatieve flankspeler past in de visie en de strategie van de sportieve leiding om jonge talenten met een grote progressiemarge op te leiden en klaar te stomen voor het grote werk", klinkt het bij Anderlecht.

Takidine tekende voor 4 seizoenen bij paars-wit. "Ik ben erg blij met deze transfer. Anderlecht gelooft in mijn potentieel. Bovendien is Anderlecht een club die veel kansen geeft aan ambitieuze jonge spelers", vertelt de nieuwkomer.

Op de flank zal hij wel wat concurrentie krijgen van onder anderen Amuzu en Doku. "Aan mij om er alles aan te doen om voor mijn plaats te knokken."