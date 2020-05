Wordt Bingoal Cycling Cup rittenkoers in zomer? "Het zou een win-winsituatie zijn"

Nick Nuyens zou graag de resterende manches van de Bingoal Cycling Cup bundelen in een rittenkoers in juli of augustus. "We zijn tot de vaststelling gekomen dat er wel muziek zit in dat idee", zegt Nuyens. "Maar we blijven afhankelijk van enerzijds de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en anderzijds die van de Internationale en de Belgische wielerfederatie."

"Door de nieuwe UCI-kalender komen we met die koersen in nauwe schoentjes. Zo zou de Schaal Sels tegelijkertijd met het BK zijn, is er Koolskamp Koers tijdens de Tour en valt de Memorial Rik Van Steenbergen samen met Gent-Wevelgem."

"Ik vind het terecht dat ze eerst naar de WorldTour-wedstrijden kijken, maar tegelijkertijd hebben onze wedstrijden ook hun waarde. Daarom hebben we gekeken hoe we kunnen meewerken aan de opbouw van die kalender. Meteen op WorldTour-niveau starten lijkt ook niet het ideale scenario."

"De UCI heeft het mogelijk gemaakt om vanaf 1 augustus wedstrijden van de WorldTour te organiseren en vanaf 1 juli op het niveau daaronder. En dat zet de deur open voor ons scenario. Dit kan een win-winsituatie zijn: wielerteams kunnen koersen en hun sponsors plezieren en onze koersen kunnen toch doorgaan."