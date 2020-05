Vandoorne crasht vanaf poleposition en wordt nog 4e in virtuele F1-race

Het zijn drukke dagen voor Stoffel Vandoorne: gisteren eindigde hij nog als 5e in de tweede virtuele ePrix van het seizoen en vandaag moest hij al aan de bak voor de virtuele GP van Brazilië. Brazilië kwam in de plaats van Nederland, omdat dat circuit nog niet beschikbaar is.

Maar Vandoorne toonde zijn snelheid op het circuit van Interlagos. Hij klokte in zijn Mercedes de snelste tijd in de kwalificaties. Maar vanaf poleposition liep het helemaal verkeerd bij de start.

Hij leek aangetikt te worden door de Ferrari van Enzo Fitipaldi en belandde in de muur. Vanuit 11e positie begon Vandoorne aan een inhaalrace en hij legde uiteindelijk beslag op de 4e plaats.

De strijd voor de zege ging tussen Alex Albon (Red Bull) en Charles Leclerc (Ferrari). Na een beklijvend duel met bijna elke ronde 1 of 2 wissels op kop, trok Albon aan het langste eind. Zo kwam er een einde aan de zegereeks van Leclerc. De Monegask had al gewonnen in Australië (2 keer), Bahrein en in China.