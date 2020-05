Tennis Vlaanderen raadt aan om tennislessen nog niet op te starten

Vanaf maandag 4 mei gaat de eerste versoepeling in van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo mag u vanaf morgen bijvoorbeeld gaan vissen, golfen of tennissen. Maar kunt u ook tennislessen volgen? Daar is geen duidelijkheid over.

"Een tennistrainer kan niet van thuis werken en kan dus vanaf morgen, als hij de regels respecteert, naar de club om zijn beroep uit te oefenen", zegt Gijs Kooken van Tennis Vlaanderen.

"Maar tennis is business to customer en is dus vergelijkbaar met winkels en die gaan pas open vanaf 11 mei. En vanaf 18 mei mogen er weer groepslessen. Horen tennislessen nu op 4, 11 of 18 mei?"

"Met pijn in het hart en met veel spijt voor de clubs en trainers die er veel werk in gestoken hebben, maar wij raden aan om tennislessen morgen niet op te starten. Maar we engageren ons om vanuit tennis de vraag duidelijk te stellen. Ik wil duidelijk kunnen zeggen aan de trainers dat het mag en die duidelijkheid is er nu niet."