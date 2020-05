Opnieuw uitstel: ook morgen wordt er niet gestemd over stopzetten competitie

België leek begin april het eerste land te worden dat de voetbalcompetitie zou stilleggen na het uitbreken van de coronacrisis, maar ondertussen zijn we al voorbijgestoken door Nederland en Frankrijk. De reden? Het voorstel van de Raad van Bestuur raakt maar niet gestemd door de Algemene Vergadering.

De stemming werd ondertussen al 4 keer uitgesteld. Vorige week was er wel een infovergadering, maar geen stemming. Dit keer wordt de hele vergadering uitgesteld. De Pro League wacht op een advies van de Nationale Veiligheidsraad over de sportcompetities in ons land.

Dat zal normaal komende week gebeuren. De nieuwe datum voor de stemming is nu 15 mei. Het is ook geen toeval dat tegen dan het verdict van het BAS binnen moet zijn over de licenties van de verschillende profclubs.