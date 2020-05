Minister Weyts: "Obese kinderen worden niet op school gekweekt, maar thuis"

De coronacrisis heeft het belang van een goede algemene gezondheid weer op de kaart gezet.

In onze reeks "Bewegen als medicijn" kwamen heel wat experten het belang van voldoende beweging en gezonde voeding in de verf zetten. Die gewoontes leren kinderen al jong aan, thuis en op school.

"We hebben in deze coronacrisis samen met Sporza een platform op poten gezet met als boodschap: kom alleen uit uw kot om te sporten. Dat platform heeft al heel veel mensen bereikt, dus dat werkt", zegt minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts.

"Maar een grote bezorgdheid is dat volwassenen van hun vrije tijd méér gebruik maken om te sporten terwijl kinderen door de inactiviteit van de sportclubs minder sporten. Dus moeten we tegen kinderen zeggen: kom ook uit uw kot om te sporten."

Op school krijgen kinderen doorgaans 2 uur sport per week. Kenners zeggen al een eeuwigheid dat dat te weinig is.

Minister Weyts: "Ik ben minister van Onderwijs én Sport en wil dus meer kinderen aan het sporten krijgen. Er zijn veel plannen om kinderen in beweging te krijgen."



"We trekken naar de scholen en proberen kinderen daar kennis te laten maken met verschillende sporten. We testen hen en kijken waar hun talent ligt. Elk kind heeft ergens aanleg voor. Dus dan zeggen we: "Jij bent goed in deze sport, ga eens naar die sportclub". En we geven er meteen de adressen bij."