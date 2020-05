Joveljic heeft amper matchen op teller, maar is blij in Anderlecht: "Fijn om met Kompany te spelen"

"Ik woon en train nog in Anderlecht"; vertelde Joveljic op de website van moederclub Eintracht Frankfurt. "Het is geweldig om eindelijk weer te kunnen voetballen. De situatie hier? Gezondheid blijft het allerbelangrijkste, maar het is fijn om weer te trainen, al is het in kleine groepjes."

Joveljic speelde nog maar 5 matchen, maar hij geniet van zijn tijd in België. "Op basis van wat ik tot nu toe gezien heb, kan ik zeggen dat dit een van de grootste clubs ter wereld is. De omstandigheden zijn fantastisch, het is een familieclub en de stad is ook heel mooi. Voor de coronapauze waren we ook eindelijk op de goeie weg. We hadden drie keer overtuigend gewonnen."

Hoe is het om te trainen met Vincent Kompany? "Hij is een grote en sterke voetballer. Het is zo moeilijk om hem te passeren. Ik probeer het wel steeds in training. Gelukkig speelt hij in mijn team. Het is heel fijn om met hem in je rug te spelen. Hij is een uitzonderlijke persoon en speler."

"Mijn overstap naar de Bundesliga was niet makkelijk Ik was niet klaar om eerste spits te zijn, maar ik ontwikkel me elke dag en ik zou nu ook in Frankfurt mijn stempel kunnen drukken. Ik hoor de club nog elke dag."

Als het seizoen in België stopgezet wordt, keert Joveljic dan terug naar Duitsland? "Ik ben prof. Ik ben op dit moment een speler van Anderlecht en ik doe mijn best voor deze club zolang ik hier ben. We zullen zien tot wanneer dat is."