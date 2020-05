Expert Erika Vlieghe: "We zijn bezig met een advies over het voetbal"

Een maand geleden ondertussen adviseerde de raad van bestuur van de Pro League de definitieve stopzetting van de Belgische voetbalcompetitie, maar de algemene vergadering heeft dat advies nog niet bevestigd. De voetbalclubs wachten op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, die geadviseerd wordt door de exitgroep (GEES) van Vlieghe.

Vlieghe kon nog niks concreets zeggen over of en wanneer het voetbal kan hernemen. "We zijn daar mee bezig", is het antwoord. "Na de vorige Veiligheidsraad hebben we als GEES ook weer heel veel huiswerk gekregen om een aantal adviezen te formuleren."

"Met die adviezen zijn we bezig en het is niet de bedoeling dat die nog weken op zich laten wachten. We weten dat iedereen ongeduldig is: "En ik, en ik, en ik?" Dat begrijpen we heel goed."