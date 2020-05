Els Callens kijkt uit naar tennisrentree: "Lidgeld betalen en reserveren"

Tennis is naast golf, atletiek, kajak, vissen,... een van de sporten die vanaf morgen weer mag beoefend worden, zij het coronaproof. In tennis betekent dat onder meer alleen enkelspel, gemarkeerde ballen en geen contact. Zo blijven de cafetaria en kleedkamers gesloten.

De tennisschool van Callens (49) behoort tot de Royal Antwerp Tennis Club in Wommelgem. Loopt het storm bij de leden om te komen tennissen? Callens: "Jawel. De reservaties van de leden staan al goed vol. En we hebben natuurlijk ook een programma uitgewerkt om les te geven, één tegen één."

Callens, die aan de zijde van Dominique Monami olympisch brons veroverde in het dubbelspel, is niet verrast door het succes: "Ik denk dat de mensen er echt nood aan hebben om weer te kunnen bewegen, en niet alleen wandelen, fietsen of skeeleren. Ik denk dat tennis een heel aangename sport is om te spelen, maar ook om op veilige afstand te doen. Je staat ten slotte 18 meter van elkaar."

Dubbelspel kan wel nog niet: "Voorlopig niet, dat kan pas wanneer de maatregelen nog meer versoepeld worden. Daarom richten wij ook nog geen groepslessen in."

Voorlopig zijn alleen wel weer de courts open. Het clubhuis is gesloten, dus ook de toiletten, douches en kleedkamers binnenin. "Tennissers moeten dus gewoon in outfit toekomen en de maatregelen volgen. Ze moeten eerst hun handen wassen, er zijn gels voorzien aan de terreinen."



"Als je een sleepnet gebruikt, moet je ook een gel gebruiken om dat te desinfecteren. Het is voorlopig gewoon "Play safe and go!"