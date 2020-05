Duplantis en Lavillenie delen het goud met 36 geslaagde sprongen in hun tuin

Het opzet van de wedstrijd van World Athletics was simpel: de drie polsstokspringers hadden elk in hun eigen tuin een lat op 5 meter gelegd. Ze kregen 30 minuten de tijd om daar zoveel mogelijk over te springen. Voor de drie wereldtoppers viel die hoogte best mee, maar het werd een ware uitputtingsslag.

Sam Kendricks begon er op een rustig tempo aan en nam af en toe tijd om uit te blazen. Hij rekende erop dat zijn concurrenten het moordende tempo niet zouden kunnen volhouden, maar dat was een verkeerde inschatting.

Lavillenie en wereldrecordhouder Duplantis hielden zich niet in. Het werd een spannende strijd en de teller bleef in beide tuinen steken op 36. Om toch een winnaar aan te duiden werd er even aan verlengingen gedacht, maar na overleg met de atleten werd dat idee toch maar afgevoerd. Duplantis zag het nog wel zitten, maar Lavillenie wou geen risico's nemen. Zo kreeg de Ultimate Garden Clash twee winnaars.