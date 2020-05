Triatleet Bart Aernouts ziet lichtpuntje na weken in Spaanse lockdown: "Weer van buitenlucht genieten"

Bart Aernouts (35) zit al weken op het Spaanse eiland Lanzarote. Daar mocht de triatleet, in tegenstelling tot in België, niet buiten om te sporten. Dit weekend worden de regels eindelijk een beetje versoepeld. "Ik doe dit weekend nog mee aan een virtuele triatlon, maar het zal waarschijnlijk mijn laatste indoortraining worden", vertelt hij aan Sporza.

"Ik was hier op trainingstage met mijn coach Luc Van Lierde toen alles een beetje begon", doet Bart Aernouts zijn verhaal vanuit Lanzarote. "Ik heb gegokt en heb er toen voor gekozen om hier te blijven. En kijk, ik zit hier nog altijd. Ik ben hier met mijn Spaanse vriendin en we verblijven in een hotel dat eigenlijk gesloten is." "Ik dacht dat het hier veilig zou zijn omdat we hier op een eiland zitten en ik had gehoopt dat de regels wel zouden meevallen, maar dat was dus niet zo verstandig. Maar goed, het is wat het is en ik heb het overleefd." "Ik denk dat de zwaarste weken voorbij zijn, want vanaf vandaag mogen we weer een klein beetje buiten. In de ochtend voor uur en 's avonds na 20 uur mag je buiten om te sporten. Je moet uiteraard de regels volgen en je moet in je gemeente blijven."

Virtuele triatlon

Straks kruipt hij nog eens op de rollen, want Bart Aernouts doet mee aan een virtuele triatlon. "Het is een alternatief van Ironman", legt hij uit, "een virtuele wedstrijd, maar het zwemonderdeel is vervangen door lopen. Je moet dus twee keer lopen en een keer fietsen. Het is een manier om de atleten toch een beetje een doel te geven." "Iedereen kan meedoen en er komt ook een ranking. Ik heb al 5 en 21 kilometer gelopen, morgen fiets ik. Ik doe het nog op de rollen, maar het zal mijn laatste indoortraining worden. Ik wil vanaf nu weer van de buitenlucht genieten."

"Hawaï? Misschien begin volgend jaar"

Hoe zit het intussen met de motivatie van een triatleet? "Ik houd toch een trainingsritme aan", antwoordt Bart Aernouts. "Het is goed om te blijven bewegen, al is het maar als een vorm van afleiding. Natuurlijk is de intensiteit wel teruggeschroefd. Het heeft geen zin om nu in topvorm te zijn, want er liggen geen wedstrijden meer in het verschiet." "Ik zie dit als een winterperiode. Ik wil me mentaal en fysiek niet uitputten want de motivatie moet er nog zijn wanneer het seizoen wel weer begint." "Normaal stond er nu een volledige Ironman op het programma in Amerika, nu is er niets. Het zijn niet de meest motiverende tijden, maar ik heb toch geluk dat ik vroeg aan het seizoen begonnen was. Ik had al een wedstrijd gewonnen in Dubai." Denken de triatleet om in het najaar aan de start te staan in Hawaï? "Ze hopen die Ironman begin volgend jaar te organiseren", vertelt Aernouts, "maar dan moeten er dit jaar ook nog wel kwalificatiewedstrijden komen." Financieel valt het voor Aernouts voorlopig nog mee. "Ik hang volledig af van privépartners en voorlopig steunen zij mij nog. Maar het zal in de toekomst moeilijker worden. Niet alleen voor een kleine sport als triatlon, maar voor veel sporten. Ik zou het ook begrijpen als er bedrijven afhaken. Die moeten nu eerst vooral zelf overleven."

