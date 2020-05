RETRO: Deze prachtgoal van Hazard bezorgde Leicester in 2016 de titel

Een Leicester-fan die voor de start van het seizoen 1 pond had ingezet dat zijn ploeg kampioen zou worden in 2016, werd weggelachen. In 2008 waren The Foxes nog weggezakt naar de Engelse derde klasse en met hun budget konden ze niet opboksen tegen de zwaargewichten in de Premier League.

Maar coach Claudio Ranieri liet zijn spelersgroep boven zichzelf uitstijgen. Leicester City bleef verbluffende resultaten neerzetten en had eind april maar één zege meer nodig voor de titel.

Uiteindelijk kreeg Leicester de titel cadeau van Chelsea. dat laatste concurrent Tottenham uitschakelde op 2 mei 2016. Zeven minuten voor affluiten borstelde Eden Hazard de 2-2 binnen, terwijl Tottenham een zege nodig had om de titelstrijd nog te rekken.