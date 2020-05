Nog geen beslissing over voetbal? "Veel argwaan en afgunst en dat discussieert moeilijk"

Het is ondertussen een maand geleden dat de Raad van Bestuur van de Pro League de intentie bekendmaakte om een punt te zetten achter de Belgische competitie. Maar een definitieve beslissing is er nog steeds niet. Maandag zou er eindelijk gestemd worden door de Algemene Vergadering, maar Sporza-voetbaljournalist Peter Vandenbempt acht die kans klein.

"Laten we wachten en met alle elementen op tafel een beslissing nemen"

"Ik vraag me af of er wel een vergadering zal zijn maandag", zet Peter Vandenbempt al meteen de toon. "En als er een vergadering komt, zal er dan wel gestemd worden? Als ik het de voorbije dagen een beetje goed begrepen heb, lijkt het erop dat de vergadering misschien toch weer uitgesteld zal worden." "Je moet op een bepaald moment tot een stemming komen, maar er zijn zoveel verschillende aspecten: het stopzetten van de competitie, het aanvaarden van het klassement, het daaraan koppelen van de Europese tickets en de eventuele compensatie voor de benadeelde clubs. En dan is er ook nog eens de beslissing over het format. Dat is een ongelooflijk groot pakket waar ze misschien geen unanimiteit, maar toch een bepaalde meerderheid moeten over vinden. En, zo is gebleken op de voorbije vergaderingen van de werkgroep, dat zal niet eenvoudig zijn." "En in het voetbal leeft ook de overtuiging: "waarom moeten wij nu die beslissing nemen als de regering misschien toch met een beslissing zal komen over sportcompetities in de zomer?". Dat zijn de signalen die de voetbalwereld krijgt vanuit de overheid. Dat plan zou er dit weekend of woensdag kunnen zijn." "Komt er ook nog eens bovenop dat als je nog een week wacht, tot 11 mei, dat je tegen dan ook alle beslissingen van het BAS hebt over de licenties. Pas dan weet je hoeveel profclubs er nu eigenlijk zullen zijn. Want op dit moment zitten ze in de werkgroep over dat format toch een beetje te discussiëren in het ongewisse. Dus leeft het gevoel: laten we dat allemaal afwachten en met alle elementen op tafel een beslissing nemen."

Dus leeft het gevoel: laten we dat allemaal afwachten en met alle elementen op tafel een beslissing nemen

"Een ingewikkeld kluwen met veel discussies over en weer"

De voornaamste beslissing gaat wel over het al dan niet stopzetten van de competitie. Wie hoopt op welk scenario? "Het is een zeer ingewikkeld kluwen geweest de voorbije weken. Dit heeft nog maar eens de breuklijnen binnen de Pro League blootgelegd. Iedereen beschuldigde elkaar wel een beetje van eigenbelang of belangenvermenging. Het is een beetje van dat alles." "Neem nu bijvoorbeeld het solidariteitsvoorstel dat de voorbije dagen op tafel lag binnen de werkgroep. Daar kunnen andere clubs zich dan weer helemaal niet in vinden omdat het vooral is toegespits op de compensatie voor drie clubs: Antwerp, Racing Genk en Anderlecht. Voor andere clubs blijft er dan nauwelijks wat over. En sommige clubs die zullen moeten betalen willen dat dan ook nog koppelen aan allerlei engagementen over het format en dat willen die andere clubs dan weer niet." "Het gaat dan nog altijd over clubs die voor volgend seizoen willen vasthouden aan een competitie met 16 en play-offs. Maar we weten niet eens of dat allemaal wel gespeeld zal kunnen worden. Andere ploegen willen dan weer voor een speciale formule gaan voor het speciale coronaseizoen dat komt en het dan daarna herbekijken. Die willen zo ook proberen om zo weinig mogelijk rechtszaken op hun dak te krijgen van clubs die gedwogen worden om te degraderen of die niet kunnen promoveren." "En ook over de financiering van dat solidariteitsfonds is er discussie. Vorige week werd duidelijk dat de KBVB 4,3 miljoen euro zal krijgen van UEFA voor de noodlijdende voetbalsector. Volgens CEO Peter Bossaert is dat geld al verdeeld en zal het besteed worden aan bepaalde projecten. Maar Mehdi Bayat zegt dan weer dat het nog beslist moet worden." "Dat allemaal om te zeggen, er zijn een heleboel discussies over en weer. Er zijn zelfs nog ploegen zoals Antwerp die nog hopen om te kunnen voetballen. En er is nog de discussie over de bekerfinale. Het is ingewikkeld."

Dit heeft nog maar eens de breuklijnen binnen de Pro League blootgelegd. Iedereen beschuldigde elkaar wel een beetje van eigenbelang of belangenvermenging

"Rechter kan op basis van billijkheid toch schadevergoeding toekennen"

Bijkomende moeilijkheid: als de competitie gestaakt wordt, willen de rechtenhouders mogelijk een deel van het tv-geld terug. Volgens de clubs is het contract echter waterdicht. Zijn ze daar nog zeker van? "Pierre François, de CEO van de Pro League, heeft op de vergadering maandag nog eens herhaald dat het contract voor 99 procent waterdicht is." "Maar een clausule kan altijd geïnterpreteerd worden. Als Telenet bijvoorbeeld toch een claim indient, zal een handelsrechter dan toch moeten beslissen. Die kan wel zeggen dat de clausule in het contract er is, maar dat de billijkheid toch toelaat om een soort schadevergoeding toe te kennen." "Mij lijkt het veel verstandiger om eens rond de tafel te gaan zitten om een vergelijk te vinden. Ik heb begrip voor clubs die het tv-geld nodig hebben in deze coronatijden, tot op de laatste euro zelfs bij wijzen van spreken. Maar ik heb ook begrip voor de rechtenhouders. Die hebben een forse som geld betaald en krijgen niets in ruil."

"Zelfs over meerderheid die nodig is om te beslissen is er discussie"

En ook de UEFA spreekt nog een mondje mee. Zo zouden de Europese tickets dus verdeeld moeten worden op basis van de ranglijst. "Dat Antwerp niet blij is, kunnen we ons voorstellen. Er zijn altijd benadeelden en anderen die een beetje profiteren. Er moet dus een soort compensatie zijn, maar ik heb begrepen dat Mehdi Bayat Antwerp een zeer billijk voorstel heeft gedaan. Hij wou de inkomsten delen. Maar in de krant wuifde Luciano D'Onofrio dat voorstel weg. Hij zei: "niets is wat het lijkt"." "Het laatste woord is dus nog niet gezegd. Er zijn veel onzekerheden. Er is veel afgunst, veel onvrede en argwaan binnen de Pro League. Dat discussieert erg moeilijk. Ze zullen er toch moeten uitkomen. Zelfs over de meerderheid die nodig is voor een beslissing, wordt gediscussieerd. Een gewone meerderheid of toch 80 procent? Ik denk dat ze voor die 80 zullen gaan om toch het gevoel te geven dat dit breed gedragen is. "