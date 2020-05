Nina Sterckx: "Tijdens coronacrisis vind ik vaak motivatie niet om te trainen"

"Vaak vind ik mijn motivatie niet om te trainen of om te werken voor school. Je weet niet waar je naartoe werkt. Ik moet elke dag tegen mezelf zeggen: "Het heeft geen zin om in bed te blijven liggen, ooit komen er weer wedstrijden"."

Vorig jaar werkte Nina Sterckx, Europees kampioene bij de junioren, vijftien wedstrijden af. Om plots maanden zonder concrete doelen te vallen door het coronavirus, is dan ook zwaar. "Het is geen gemakkelijke periode omdat er veel onzekerheid is", vertelt ze. "Het lijkt af en toe op een burn-out."

"Ik kan ventileren bij de sportpsycholoog"

De progressie van Sterckx de voorbije jaren is verbluffend. Ondertussen kan de poulain van drievoudig olympiër Tom Goegebuer in totaal drie keer haar eigen gewicht boven haar hoofd tillen: 88kg in de snatch (gewicht in één beweging boven het hoofd trekken) en 105kg in de clean and jerk (het gewicht eerst op de schouders brengen en dan boven het hoofd stoten).

"Nu zie ik op training wel nog vooruitgang, maar het is anders dan naar wedstrijden toewerken. Ik leef nu gewoon van dag tot dag. Als ik drie maanden niets zou doen, zou ik het werk van het voorbije jaar kwijtspelen. Ik ben blij dat ik af en toe nog kan gewichtheffen."

"Gelukkig heb ik de steun van mijn familie en mijn coaches. En ik kan bij de sportpsycholoog terecht om te ventileren. Huilmomenten horen daar ook bij, elke topsporter heeft wel eens momenten waarop het even niet meer gaat."