Nieuwe F1-kalender? "Ik vrees dat de Formule 1 zichzelf een beetje overschat"

De GP van Frankrijk is al de tiende Grote Prijs die wordt uitgesteld door de coronacrisis. Tegelijk wordt er druk gespeculeerd over een herstart in juli. En dat allemaal terwijl de evolutie van de coronacrisis nog altijd moeilijk in te schatten is. Waarom lijkt niemand te willen afwachten?

"Er ligt al een tijdje een scenario op tafel om opnieuw te rijden in juli in Oostenrijk achter gesloten deuren. Dat hoeft niet te verwonderen. De GP van Oostenrijk wordt gereden op Red Bull Ring en de drankenfabrikant maalt er niet om dat ze geen inkomsten uit tickets ontvangen. Het wil vooral een spektakel organiseren", vertelt Gert Vermersch.

"Er is zelfs spraken van twee GP's in Oostenrijk. Dat is volgens mij om tijd te winnen en tegelijk uit gezondheidsoverweging. Als je iedereen, de rijders, de teams, de veiligheidsmensen bij elkaar houdt, dan verminder je de risico's voor coronverspreiding. Allen is de vraag wat daarna?"

"Ik vrees een beetje dat de F1 zichzelf overschat. Bij de GP van Australië zagen we dat al. Die werd pas enkele uren voor de start van de wedstrijd afgelast. De F1 zou de eerste wereldsport zijn die alles herneemt, maar als er 1 besmetting wordt vastgesteld, moet alles worden stilgelegd. Dat is het ergste dat de F1 kan overkomen. Voor het imago en financieel."

"Kleine teams hebben niet de middelen om lang stil te liggen. Als ze opnieuw mensen moeten inzetten om dan uiteindelijk niet te rijden, is dat een extra financiële strop. Williams heeft al gezegd dat er zo al een failliet dreigt als er niet meer gereden wordt dit seizoen."