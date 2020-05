Morgen mag u weer (meer) buiten sporten: "Beperkte verplaatsing naar club is toegestaan"

De versoepelingen in een notendop:

Meer contactloze sporten in buitenlucht

Met gezin en/of maximaal 2 vrienden

Kleine verplaatsing met auto mag

Niet-essentiële verplaatsingen kunnen nog steeds niet, maar een "beperkte verplaatsing" naar een recreatieve activiteit kan wel. Parkings van sportdomeinen en natuurgebieden zullen weer openen.

Wat "een beperkte" verplaatsing inhoudt, is niet helemaal duidelijk. "Belangrijk is dat mensen er geen daguitstap van maken", luidt het.

"Het is ook niet de bedoeling om heel het land te gaan rondrijden. Het is bijvoorbeeld toegestaan om naar je vaste visput of je gebruikelijke tennisclub te gaan. En daarvoor mag je je auto of je motor nemen."