Lukaku: "Opgekropte woede na WK heeft me gelanceerd bij Inter"

De Rode Duivels strandden op het WK 2018 op een zucht van de finale. Een kopbaldoelpunt van de Franse verdediger Samuel Umtiti doorprikte de droom van de Belgen. En die uitschakeling heeft Romelu Lukaku lang niet kunnen verteren.

"Toen we verloren in de halve finale tegen Frankrijk, besefte ik het nog niet. Ik was nog steeds verdoofd, ik zat nog een beetje met mijn hoofd in de wolken", vertelt de spits aan Bleacher Report. "Een klein land als België had de halve finales gehaald van een WK."

"De pijn kwam pas een maand later. Toen ik alle video's van het WK nog eens had herbekeken, bracht het me op een donkere plek. Er volgde een heel moeilijk jaar voor mij, omdat we er zo dicht bij waren. De klap kwam pas achteraf."

Lukaku beleefde ook een moeilijk seizoen bij Manchester United onder Ole Gunnar Solskjaer, bij wie hij geen eerste keuze meer was. Een transfer naar Inter bracht de verlossing. "Toen ik naar Inter ging, had ik nog veel opgekropte woede van het WK. Dat heeft me gelanceerd, ik was een man met een missie."