FIFA vraagt Zwitsers gerecht om onderzoek naar Sepp Blatter weer op te starten

De FIFA heeft het Zwitserse gerecht gevraagd om een onderzoek naar zijn voormalige voorzitter Sepp Blatter te heropenen. Dat bevestigde de Wereldvoetbalbond zaterdag. "We hebben enkele officiële bemerkingen ingediend bij het Openbaar Ministerie, waarbij we krachtig aandringen op het voortzetten van het onderzoek", klinkt het in een mededeling.