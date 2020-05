Emma Meesseman: "Mijn club investeert nog niet in volgend seizoen en voor Amerika heb ik nog geen visum"

Emma Meesseman: "Coronacrisis én zwakke roebel"

In de zomer speelt Emma Meesseman normaal gezien in de Verenigde Staten. "Ik hoop dat ik een visum krijg want ik wil erg graag de titel verdedigen met de Washington Mystics, maar mijn afspraak op de ambassade is al 4 keer verplaatst."

"Gelukkig is het bestuur gek van basketbal. Dat creëert vertrouwen binnen de ploeg. En als we even moeten inleveren, ben ik daar bereid toe."

"Ik loop omdat het moet"

In afwachting onderhoudt Emma Meesseman haar conditie in eigen land. "Ik ga lopen. Omdat het moet, want ik doe het niet graag", geeft ze toe."Wat ik wel graag doe is fitnessen via FaceTime met 2 vriendinnen."

Jolien D'hoore: "Een ploeg is al gestopt met betalen"

"Volgende week krijgen we de nieuwe kalender te zien. De Giro voor vrouwen zou in september tijdens de Ronde van Frankrijk plaatsvinden."

Net nu het vrouwenwielrennen in de lift zit. "De voorbije weken heb ik veel Zwift-wedstrijden gevolgd. Er zijn er nu die 5 kilo per watt duwen, dat zag je enkele jaren geleden niet", weet D'hoore, die uitkijkt naar haar resterende programma voor 2020.

Tessa Wullaert: "Bij City merk ik er niet veel van"

"Ik kwam net met de Flames terug van de Algarve Cup. Omdat Italië daar ook speelde, hadden ze liever dat ik in België bleef. De club schotelt me een programma voor om de conditie te onderhouden, want het is de bedoeling om nog competitie te spelen."

"Enerzijds ontlopen we misschien de dans omdat een vrouwenploeg maar een fractie kost in vergelijking met een mannenteam. Anderzijds zijn vrouwen het eerste waarop ze besparen", denkt de Belgische international, die thuis zit en niet bij haar club Manchester City in Engeland.

"Hopelijk kunnen we titel nog pakken"

Of ze in Engeland nog voetballen, komt Tessa Wullaert snel te weten. "Maandag krijgen we meer te horen", geeft ze mee. "Over 2 weken zouden we weer in groep trainen."

"Hopelijk voetballen we ook weer, want we staan nu aan de leiding, maar met een match meer dan Chelsea. Als ze de competitie stopzetten, grijpen we er misschien weer net naast."



Of Wullaert volgend jaar nog voor City speelt, kan ze nog niet zeggen. "Ik heb aanbiedingen uit Spanje, Frankrijk, Nederland en België. Ik weet alleen niet welke keuze ik ga maken. Speeltijd blijft de belangrijkste factor."