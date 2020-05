Bekerfinalist Utrecht geeft strijd om Europees ticket niet op

De KNVB heeft een streep getrokken door de competitie. Voor de verdeling van de Europese tickets werd gekeken naar het klassement. Feyenoord kreeg als nummer drie in de stand een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League omdat de bekerfinale niet kan worden afgewerkt.

Dat het finaleticket van FC Utrecht niet mee in beschouwing werd genomen, schoot in het verkeerde keelgat van eigenaar Frans van Seumeren. Hij hoopt nog steeds dat de bekerfinale wordt gespeeld, bijvoorbeeld in september.

De club ziet nog voldoende aanknopingspunten om de juridische strijd tegen de KNVB te vervolgen. "Absoluut", zegt advocaat Frans de Weger. "Ons gesprek met de UEFA was positief." Er zou voldoende aanleiding zijn om de zaak te herbekijken.

Antwerp volgt de discussie in Nederland waarschijnlijk op de voet. Als ook de Belgische competitie definitief wordt stilgelegd, zou Antwerp als vierde in het klassement vrede moeten nemen met een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Maar als bekerfinalist maakte het nog kans op een ticket voor de groepsfase.