UEFA zou Charleroi en niet Antwerp rechtstreeks naar Europa League sturen

De problematiek van welke club welk Europees ticket moet krijgen als een nationale voetbalcompetitie wordt stopgezet, houdt bijna alle voetbalbonden in Europa bezig. In België is het grootste struikelblok het rechtstreekse ticket voor de Europa League.

Dat ticket is in België normaal voor de bekerwinnaar. Omdat de bekerfinale niet gespeeld is, vinden twee ploegen dat ze recht hebben op het rechtstreekse ticket. Antwerp als bekerfinalist en Charleroi als nummer drie in de competitie. Volgens Antwerp komt het ticket hen toe omdat de andere bekerfinalist, competitieleider Club Brugge, een nog beter ticket zou krijgen (voor de Champions League).

Volgens Charleroi hebben zij recht op het ticket omdat de bekerfinale niet is gespeeld en er dus naar de competitie gekeken moet worden. Als we de Nederlandse Voetbalbond mogen geloven heeft de UEFA in een brief laten weten zich achter de visie van Charleroi te scharen.

Het ticket dat bestemd was voor de bekerwinnaar komt dan toe aan de hoogst geklasseerde club uit de competitie die geen ticket krijgt toegewezen voor de Champions League.

Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat het seizoen niet meer afgemaakt wordt, iets waar de UEFA op aandringt. De raad van bestuur van de Pro League besliste begin vorige maand unaniem definitief een streep doorheen het seizoen te trekken, maar op bekrachtiging van de algemene vergadering is het nog steeds wachten.

In Nederland gaat het rechtstreekse ticket voor de Europa League naar Feyenoord, dat op de derde plaats van de Eredivisie staat. Dat de Rotterdammers ook in de bekerfinale zouden aantreden, staat los van deze verdeling.