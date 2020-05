Sporza @school #21: waarom we het ontstaan van triatlon aan Eddy Merckx te danken hebben

San Diego, de wieg van de triatlonsport

De moderne triatlon zag in 1974 het levenslicht. In 1920 en 1930 waren er ook al enkele voorlopers op de sport, maar pas vele jaren later werd in San Diego voor het eerst een wedstrijd georganiseerd die effectief de naam "triatlon" kreeg: de "Mission Bay Triathlon".

3,8km zwemmen, 180,2km fietsen en 42,195km lopen. En dat allemaal vlak na elkaar. Letterlijk een driekamp dus, ofwel in het Grieks: een triatlon. Maar hoe is die loodzware combinatie van duursporten eigenlijk ontstaan?

Hoe Eddy Merckx de Ironman mee vorm gaf

De volledige triatlon zoals wij hem vandaag de dag écht kennen, ontstond 3 jaar later. In 1977 kreeg de bekendheid van de sport een enorme boost door de oprichting van de Ironman van Hawaï. En niemand minder dan wielergrootheid Eddy Merckx zit daar een klein beetje voor iets tussen.

We bevinden ons in 1977 op het eiland Honolulu in de bar "Primo". Marineofficier John Collins, die in 1975 had deelgenomen aan zo'n triatlon in San Diego, vroeg zich af welke sporters de beste conditie hebben: lopers, zwemmers of fietsers?



Collins had namelijk een artikel gelezen over wielrenner Eddy Merckx. Daarin stond dat onze landgenoot het hoogst gemeten maximale zuurstofopnamevermogen (VO2max) van alle atleten ter wereld had. Een indicatie dat wielrenners de beste conditie hebben?