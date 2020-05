RETRO: 1 jaar geleden won KV Mechelen als tweedeklasser de beker

Op 1 mei 2019 schreef KV Mechelen bekergeschiedenis. Het was nog maar de tweede tweedeklasser die de Beker van België kon winnen, na Doornik in 1956. De kampioen in 1B troefde in het Boudewijnstadion in Brussel AA Gent af met 2-1. Voor KVM was het de tweede beker uit de clubgeschiedenis. De eerste dateerde uit 1987.