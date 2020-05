Ook Premier League hoopt nog op hervatting "maar gezondheid is prioriteit"

Grote beslissingen werden er niet genomen op de meeting deze namiddag. De clubs blijven bij hun standpunt. Zij willen het seizoen bij voorkeur nog uitspelen, al benadrukken ze wel dat "gezondheid de prioriteit blijft".

"We zullen pas opnieuw beginnen te trainen en te spelen als de gezondheidsinstanties het licht op groen zetten", klonk het in een mededeling. "We zullen ook eerst overleggen met de spelers en de trainers voor er een definitieve beslissing komt."

De Premier League liet ook weten blij te zijn met de adviezen van de overheid. De Britse regering riep een werkgroep in het leven die moet kijken hoe topsport in het land weer kan hervatten.