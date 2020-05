Olympisch finaliste in Rio 200m wordt voorlopig geschorst

Deajah Stevens krijgt een voorlopige schorsing opgelegd omdat ze herhaaldelijk niet gecontroleerd kon worden op doping. De AIU stelde vast dat Stevens in een jaar tijd drie keer de regels over whereabouts overtrad.

Het systeem houdt in dat atleten moeten laten weten waar ze op welk moment zijn, zodat ze gecontroleerd kunnen worden. Atleten overtreden de regels als ze hun whereabouts niet invullen, of controleurs vaststellen dat de atleet of atlete niet is op de plaats waar ze volgens de whereabpouts zou zijn.

Stevens is niet de eerste de beste. In 2017 werd ze Amerikaans kampioene op de 200 meter. Samen met Stevens schorste de AIU vrijdag in één klap nog vier andere atleten. Ook een tweede Amerikaanse spurtster, Gabrielle Thomas, staat tijdelijk aan de kant wegens het niet correct invullen van haar whereabouts. Thomas behoort met haar persoonlijk record van 22.19 op de 200 meter tot de mondiale subtop.

Ook de Keniaanse afstandsloper Alex Korio Oliotiptip, vooral bekend van zijn persoonlijk record van 58'51" op de halve marathon, wordt voorlopig geschorst voor een inbreuk op het whereabouts-reglement.

Nog een Keniaanse afstandsloper, Mikel Kiprotich Mutai, wordt voorlopig geschorst voor het gebruik van het verboden middel nandrolon. De Indiase discuswerper Sandeep Kumari tot slot wordt vier jaar geschorst voor het gebruik van methenolon.