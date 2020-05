NBA: "Ongepast om momenteel alle spelers regelmatig te testen"

"In de huidige situatie kunnen we het niet maken om alle spelers en staf regelmatig op het virus te testen", meldde de NBA aan zijn clubs. Twee weken terug zei CEO Adam Silver al dat met name de mensen in de gezondheidszorg ruim voorrang moeten krijgen op sporters.

Desondanks vonden verschillende teams een manier op hun spelers en staf door privélaboratoria te laten testen, wat bij het publiek veel kritiek oogstte.

De overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking heeft moeilijk toegang tot de tests. In de Verenigde Staten ligt het aantal beschikbare tests ook nog altijd ver onder het niveau dat door de experts wordt aanbevolen.