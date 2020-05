Italiaanse eersteklassers blijven herneming van Serie A steunen

De bal rolt in Italië al niet meer sinds 12 maart, maar de clubs blijven hopen om dit seizoen nog te kunnen spelen. Twee weken geleden hadden de clubs al eens voor een hervatting van het seizoen gestemd en dat deden ze vandaag opnieuw. De Italiaanse voetballiga liet na afloop van de videoconferentie weten dat alle eersteklassers ervoor kiezen om het seizoen te hervatten.

"Het is logisch dat de liga wil spelen. Het zou tegennatuurlijk zijn het tegenovergestelde te beweren", stelt voorzitter Paolo Dal Pino. Er moeten nog twaalf speeldagen afgewerkt worden. En bij een hervatting zou er een strikt gezondheidsprotocol gelden voor alle spelers.

Maar of de clubs ook hun zin zullen krijgen, is nog maar de vraag. Ten vroegste vanaf 18 mei mogen in Italië de trainingen hervat worden in de ploegsporten. En woensdag verklaarde de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora dat de kans op een hervatting van de Serie A steeds kleiner wordt.