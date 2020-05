Duplantis, Kendricks en Lavillenie dagen elkaar uit in Ultimate Garden Clash

De Zweedse wereldrecordhouder Duplantis, de Amerikaanse tweevoudige wereldkampioen Kendricks en de Fransman Lavillenie, de olympische kampioen van 2012 en voormalig wereldrecordhouder, kondigden het nieuws aan in een filmpje.

Ze zullen met een videoverbinding met elkaar in contact staan. World Athletics zal de competitie zondag vanaf 17u op zijn sociale media streamen, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten.

De 3 wereldtoppers zullen de lat op 5 meter leggen en gaan proberen die hoogte in een half uur zo vaak mogelijk te overschrijden.

Lavillenie komt in actie in zijn tuin in Clermont-Ferrand. Kendricks en Duplantis verblijven momenteel in de Verenigde Staten, de Amerikaan in Oxford (Mississippi), de Zweed in Lafayette (Louisiana).

"Ik ben in de wolken dat ik opnieuw in competitie kan aantreden, zeker tegen Sam en Renaud", stelt Duplantis. "Aangezien het nog niet zeker is in welke competities we samen nog zullen meedoen, gaan we hier zeker van genieten. Het is cruciaal dat ik win, want ik verlies niet graag tegen hen."

World Athletics hoopt de komende weken ook in andere disciplines tuinwedstrijden te kunnen organiseren. Vanwege de coronacrisis liggen de competities stil.