Anderlecht neemt NAC-icoon Ten Rouwelaar over als keeperstrainer

Ten Rouwelaar is een clubicoon bij NAC Breda. Hij stond er 9 jaar (2007-2016) in doel en werd er vervolgens aangesteld als keeperstrainer. Het is nog onduidelijk wat er zal gebeuren met de Nederlander Max de Jong (51), sinds 2012 keeperstrainer bij RSCA. Hij kwam toen samen met John van den Brom naar Anderlecht.

"Na 13 jaar gaat Jelle ten Rouwelaar NAC verlaten voor een nieuwe uitdaging", klinkt het op de website van NAC Breda. "De voormalig sluitpost en huidige keeperstrainer heeft onlangs bij de directie te kennen gegeven een stap te willen maken."

"Dat Jelle een bijzonder goede, maar ook ambitieuze keeperstrainer is, zal niemand zijn ontgaan. Jelle heeft inmiddels een overeenkomst bij Anderlecht getekend en kan hiermee zijn ambities als keeperstrainer waarmaken."