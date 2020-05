3 positieve coronatesten bij Keulen maar de trainingen stoppen niet

De Duitse profliga (DFL) hoopt om ergens in mei het seizoen te hervatten en verwacht komende week ook een beslissing van de regering. De Duitse liga werkte een gezondheidsplan uit en een van de eerste stappen was om de spelers te laten testen op het coronavirus.

Keulen maakte vandaag bekend dat drie testen positief waren. Het is niet duidelijk of het om spelers of personeel gaat, maar de betrokken personen gaan nu 14 dagen in quarantaine. Ze vertoonden geen symptomen van een infectie.

Volgens de club is er geen reden om de trainingen stop te zetten. "We passen al vanaf begin april de nodige hygiënemaatregelen toe", zegt de club. "Door deze maatregelen en door de strategie van het regelmatig afnemen van tests kunnen we nu reageren met individuele oplossingen."