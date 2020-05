15 jaar geleden scoorde Messi zijn 1e Barça-goal: kijk hier (ook naar zijn 626 andere goals)

Op 1 mei 2005 deed de Argentijnse international voor de eerste keer de netten trillen voor Barça in een officieel duel. Tegen het bescheiden Albacete mocht de toen 17-jarige Messi in de 87e minuut Samuel Eto'o vervangen van coach Frank Rijkaard en vier minuten later zette hij de 2-0 eindstand op het scorebord. Twee minuten na zijn invalbeurt was er al een treffer van de huidige Barça-aanvoerder afgekeurd wegens buitenspel.

In de vijftien jaren die daarop volgden, tekende Messi nog voor 626 doelpunten voor de Catalanen. Ook dit seizoen is de zesvoudige winnaar van de Ballon d'Or met negentien treffers de topschutter in La Liga.