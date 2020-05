Straks maar halfvolle stadions door angst? Fans reageren sterk verdeeld

“Mensen hunkeren ernaar om het verenigingsleven terug op te pikken. En een club voelt bij voetbalfans aan als familie. Samen naar het voetbal gaan in een familiegebeuren bij uitstek. Dat is precies het verschil met concerten. Een concert is vluchtiger. Het is geen wekelijkse of tweewekelijkse afspraak. Het community-gevoel is net iets minder."

Een meerderheid van 54 procent zou het pas doen als er een vaccin is of als het virus niet meer aanwezig is. De Belgische voetbalsupporters zijn dus sterk verdeeld. Sterker dan de Amerikaanse muziekfans.

Uit een opiniepeiling van Reuters in de Verenigde Staten blijkt dat 60 procent van de mensen daar niet meer naar muziekconcerten zal gaan voor er een vaccin tegen het coronavirus op de markt is.

"Wel moeten werken, maar geen vrienden zien, dat werkt niet"

De kans kan dan bestaan dat supporters bijvoorbeeld in groepen samenkomen in elkaars huis om voetbal te kijken. Of elkaar op andere manieren opzoeken.

Meer dan 50 procent zal wachten tot alles normaal voelt

54 procent van de mensen die onze poll beantwoordden, gaven aan dat ze pas naar het stadion willen als er een vaccin is of het virus niet meer erg aanwezig is in de samenleving.

Als we die lijn doortrekken naar alle fans, is het straks mogelijk dat zelfs het meest gevulde stadion, zoals Jan Breydel van Club Brugge, straks niet half vol zit.



"De angst is er intussen wel ingedramd bij mensen. En dus is het logisch dat veel mensen pas willen gaan als er een vaccin is. Mensen zijn op het hart gedrukt dat het beter is voor jezelf en voor het gezondheidssysteem om binnen te blijven en velen willen dat advies strikt blijven opvolgen.”



"Hoe lang gaan we dit dan met ons meedragen? Hier speelt de ervaringsleer. We hebben de crisis en het isolement ervaren, eens we ervaren dat alles normaal is, zullen we weer instappen in normale dingen als naar het voetbal gaan. Zolang de maatregelen gelden, blijft het gevoel van abnormaal bij de meeste mensen bestaan."