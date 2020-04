Ook coronacrisis in de cross? "Overleven door solidair te zijn"

Door het coronavirus verschuift het zwaartepunt van het wegseizoen naar het najaar. Daarmee komt het wegwielrennen in het vaarwater van het veldrijden. "Langzaam maar zeker beginnen er wat kopzorgen aan te komen over de veldritkalender", liet Tomas Van den Spiegel gisteren vallen.

Voor Golazo, onder meer organisator van de DVV-trofee, de Ethias-crossen en enkele WB-wedstrijden, is het vooral van belang dat de crossen op televisie uitgezonden worden. "Zolang dat gebeurt, verwacht ik niet dat er sponsors zullen afhaken", zegt Christophe Impens.

Hoe belangrijk zijn inkomsten van ticketverkoop en vips voor de cross? "Financieel zou het pijn doen als die er niet zijn. In het allerslechtste geval kunnen we één jaar overleven zonder die VIP-inkomsten. De cross begint wel pas over 5 maanden."

"We wachten af wat de Veiligheidsraad zegt over publiek en catering op sportevenementen. De gezondheid van de mensen is prioritair, ook tijdens het crossseizoen."