Nekblessure dwingt voormalig wereldkampioen Ebdon carrière te beëindigen

Peter Ebdon verkiest het einde van zijn carrière boven een risicovolle operatie aan de wervelkolom. "Twee wervels zouden vervangen moeten worden. Dat is niet het soort operatie dat ik wil ondergaan. Als het mis zou lopen, zit ik de rest van mijn leven in een rolstoel."

"Bovendien legde de chirurg me uit dat er zelfs zonder complicaties geen garantie is op succes. Het zou de dingen beter kunnen maken, maar ook slechter. En over tien jaar zou ik de operatie opnieuw moeten ondergaan. Het enige dat ik zonder operatie niet kan doen, is snookeren."

Zijn laatste wedstrijd speelde Ebdon op 20 december. In de kwalificaties voor het German Masters verloor hij toen met 5-4 van de Welshman Matthew Stevens. Sindsdien gaf hij voor elk toernooi forfait.

Ebdon, vaak verguisd omwille van zijn tergend trage speelstijl, werd prof in 1991 en draaide sindsdien onafgebroken in de World Tour mee. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2002, toen hij in een epische WK-finale (18-17) de Schot Stephen Hendry van een achtste wereldtitel hield. Ook in 1996 en 2006 bereikte hij de finale in The Crucible.



Ebdon hoopt als commentator voor de BBC in de snookerwereld actief te kunnen blijven.