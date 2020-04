NBA stopzetten? "Niemand die ik ken is daar voorstander van"

De Amerikaanse nieuwskanaal CNBC berichtte donderdag over toenemende druk van clubeigenaars en vertegenwoordigers van spelers om het NBA-seizoen definitef te stoppen. Volgens CNBC willen ze niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke gezondsheidsprobelemen en vragen ze zich of of het financieel wel interessant is om te spelen zonder publiek.

Superster LeBron James was er snel bij om op Twitter te reageren. "Ik zag berichten over eigenaars en agenten die het seizoen willen annuleren? Daar is niets van waar. Niemand die ik ken wil dat. Van zodra het veilig is, willen we het seizoen afmaken. Ik ben klaar en het team is klaar. Niemand moet iets annuleren."

De ploeg van LeBron, de LA Lakers stonden sinds 11 maart op kop in de Eastern Conference. Het was samen met Toronto, Boston en Milwaukee, een van de vier clubs die al zeker waren van deelname aan de play-offs.