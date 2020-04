Italiaanse voetballiga zal zich neerleggen bij eventuele stopzetting competitie

Verschillende clubs en instanties willen het seizoen 2019-20 van de Serie A nog afmaken, maar woensdag verklaarde de Italiaanse minister van Sport dat de kans op een hervatting steeds kleiner wordt.

De liga reageert. "Als een herneming mogelijk is waarbij de gezondheidsnormen en -protocollen gerespecteerd worden, des te beter", stelt ligavoorzitter Paolo Dal Pino in een persbericht. "Zoniet zullen we ons strikt houden aan de beslissingen van de regering, zoals we altijd hebben gedaan.",

Vrijdag vergadert de algemene vergadering van de Italiaanse voetballiga over het eventueel voortzetten van het huidige seizoen. Dal Pino :"Zoals alle Italianen zouden we zo snel mogelijk opnieuw aan de slag willen gaan. Het is normaal dat de Serie A voetbal wil spelen. Het zou tegennatuurlijk zijn het tegenovergestelde te zeggen. Wij willen een constructieve dialoog aangaan."

De voorzitter van de Italiaanse voetbalbond Gabriele Gravina is dan weer helemaal niet te vinden voor het beëindigen van het kampioenschap. "Dat zou de dood van het Italiaans voetbal betekenen, de sector zou 700 à 800 miljoen euro verlies leiden."