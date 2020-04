Groenteboer Mourinho steekt handen uit de mouwen in Tottenham-tuin

In The Kitchen Garden kweekt Tottenham zijn eigen groenten en fruit. Die zijn normaal bedoeld voor de spelers, maar door de coronacrisis moeten die in hun kot blijven. Om de oogst niet verloren te laten gaan, delen de Spurs de groenten en fruit nu uit aan mensen die het kunnen gebruiken in de lokale gemeenschap.

Zo mocht coach José Mourinho gisteren een lading verse groenten en kruiden, bestaande uit onder meer spinazie, rabarber, peterselie en bieslook, afleveren bij het distributiecentrum in het stadion. "We bestrijden deze pandemie samen en ik hoop dat iedereen het goed maakt", liet de Portugees vorige week al weten op Instagram.