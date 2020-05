Gent schenkt 100 tablets, aanvoerder hoopt nog te voetballen dit seizoen

"Ik ken een aantal mensen die besmet waren en serieus afgezien hebben. Het is leuk voor ons om een steentje te kunnen bijdragen op deze manier, want we zijn dokters en verpleging dankbaar. Veel meer kunnen wij op dit moment niet doen."

Iedereen weet het ondertussen: communiceren en je kunnen bezighouden is enorm belangrijk in deze tijden van afzondering. Op de vraag van AA Gent wat ze best deden met 20.000 euro ingezameld geld, antwoordden vier Gentse ziekenhuizen "tablets aankopen".

"De hoop om te spelen is er nog"

Zelf moeten de spelers van AA Gent zich ook nog altijd in hun eigen huis bezighouden. Nieuws over hoe het verder moet met de Jupiler Pro League is er nog altijd niet definitief. AA Gent staat tweede in de stand, maar de Gentse aanvoerder zou liefst van al gewoon nog voetballen dit seizoen.

"Als je naar Nederland en Frankrijk kijkt, dan wordt het een moeilijk verhaal om bij ons nog te spelen. Maar de hoop is er nog", zei Vadis Odjidja. "Het belangrijkste is sowieso gezondheid. Als dat niet gegarandeerd kan worden, kijken we beter naar volgend seizoen."

Voor Gent zou dat laatste scenario niet slecht zijn. Als tweede in de stand heeft het recht op een ticket voor de voorrondes van de Champions League. "We zijn natuurlijk blij dat we op die tweede plaats staan. Hopelijk spelen we de voorrondes van de CL en kunnen we vechten om het echte toernooi te bereiken. We missen het voetbal. Vooral de matchen en de volle stadions."