Geen EK zwemmen meer in 2020, einde carrière Pieter Timmers?

De Europese zwemkampioenschappen in Boedapest zullen dit jaar niet meer doorgaan. Er wordt naar een nieuwe datum in 2021 gezocht. De afgelasting is opnieuw slecht nieuws voor Pieter Timmers. Na het uitstel van de Olympische Spelen, wou hij zijn carrière in schoonheid afsluiten op het EK. Doorgaan tot 2021 zag hij niet zitten.