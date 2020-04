David Goffin plaatst zich voor finale van virtueel tennistoernooi van Madrid

Een deel tennissers is deze week aan de slag op het virtuele graveltoernooi van Madrid. Ze nemen het tegen elkaar op via hun PlayStation. De opbrengsten - 150.000 euro voor de mannen en voor de vrouwen - gaan naar de tennissers die financieel in de problemen dreigen te komen.

David Goffin toont zich deze week een meester in het spelletje. Hij won vandaag nipt (hij moest een matchbal redden) zijn halve finale van Stefanos Tsitsipas: 7-6 (6). De wedstrijd duurde 27 minuten. Voor Goffin is het al zijn 5e overwinning op een rij en zo staat hij in de finale van het virtuele toernooi.

In die finale zal onze landgenoot het opnemen tegen de winnaar van de virtuele clash tussen Andy Murray en Diego Schwartzman.