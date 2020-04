"Coronacrisis kan nog jaren een invloed hebben op de voetbalkalender"

Door het coronavirus ligt de sportwereld volledig lam en de impact is groot. Sommige voetbalcompetities werden al definitief gestaakt, in andere landen willen ze graag voortspelen en het Europees Kampioenschap is al uitgesteld naar 2021.

Lars-Christer Olsson meent dat de coronacrisis nog jaren voelbaar zal zijn en mogelijk zelfs een invloed zal hebben op het WK, dat in november en december 2022 plaatsvindt in Qatar.

"Ik verwacht dat we het toch nog zo'n 2 à 3 jaar zullen voelen", zegt de Zweed. "Als het virus zich op een ernstige manier blijft ontwikkelen, wordt dat absoluut een probleem voor de internationale kalender."

"Wanneer sommige competities verschuiven naar een volgend seizoen en er halverwege het Europese seizoen ook nog een WK tussendoor komt, heb je een probleem, want je moet nationale en internationale competities daar ook nog tussen persen."

Olsson, verantwoordelijk voor de Europese competities bij de UEFA, hoopt ook dat de Champions League en de Europa League in augustus kunnen afgewerkt worden. "Dan kunnen we de eindfases toch op een correcte manier afronden. De beslissing daarover zullen we eind mei moeten nemen."