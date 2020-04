Basketballiga: "Begin juni een roadmap uit corona voorleggen"

De Basketballiga zoekt net als elke sportbond naar antwoorden op de gevolgen van de coronacrisis. Zo worden voor volgend seizoen meerdere competitieformats bekeken en een aangepaste cupformule overwogen.

"Hoe dan ook zal een hervatting van de activiteiten gepaard gaan met respect voor de overheidsaanbevelingen zodat de veiligheid van iedereen gegarandeerd kan worden. We moeten een evenwicht vinden tussen een voor de fans aantrekkelijke en voor de clubs economisch levensvatbare formule."

"Rond begin juni willen we samen met de clubs een roadmap uit corona voorleggen zodat aan alle belanghebbenden zoals fans, spelers, partners, media,... een duidelijk kader gegeven kan worden voor de heropstart", zegt Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League. "We zijn ervan overtuigd dat we op termijn met gepaste antwoorden zullen komen op de onzekerheden die er nu nog zijn."

Medio maart werd omwille van de coronacrisis een punt gezet achter het seizoen 2019-20 van de EuroMillions Basketball League. Oostende werd uitgeroepen tot kampioen.