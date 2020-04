"Uitbreiding van Super League vrouwen is heel goeie zaak, al zal niveauverschil groot zijn"

Eendracht Aalst Ladies is naast Zulte Waregem, White Star Woluwe en Charleroi een van de nieuwkomers in de Super League. “Super League here we come”, staat er op de website te lezen. Karel Baillius, als bestuurslid verantwoordelijk voor het sportieve beleid, denkt dat Aalst er klaar voor is.

“Corona verandert niks. De Super League was al gebudgetteerd en als de sponsors blijven, dan is er geen probleem. Het gaat ook over kleine bedragen, dat is het voordeel van vrouwenvoetbal.” Aalst stond ruim op kop in eerste nationale en heeft zijn sportief huiswerk voor volgend seizoen al min of meer klaar. De ploeg kondigde in april al 5 aanwinsten aan.

“Bovendien, dat de competitie werd stopgezet, betekent dat we de laatste maanden ook geen onkosten hadden, geen winstpremies ook. Aan de andere kant misten we bijvoorbeeld wel de inkomsten van de kantine, maar al bij al is het financieel effect niet groot.”

"Uitbreiding is goeie zaak, al zal niveauverschil groot zijn"

De andere clubs in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal zullen de nieuwkomers met open armen ontvangen in de Super League. “Ik ben heel blij dat er ploegen bijkomen. We moeten erover waken dat ze ook genoeg kwaliteit hebben, maar zeker op langere termijn zal dat wel lukken”, zegt Betty Van Proeyen van KRC Genk Ladies.

Hetzelfde geluid krijgen we te horen bij Patrick Wachel, coach van kampioen Anderlecht. "Die extra clubs, dat is een heel goeie zaak, al zal het niveauverschil wellicht groot zijn." "Maar kijk naar de BeNeLeague: daar was het verschil met de Nederlandse clubs het eerste jaar groot, maar in het derde seizoen was er al een goeie mix en werd Standard kampioen."

“Ik denk dat het voor de uitgebreide Super League hetzelfde scenario zal worden, die nieuwe clubs zullen wel groeien. Nu was het ook gewoon heel saai, zes keer tegen elkaar is echt veel.”

Patrick Wachel, trainer RSCA Ladies

"Ik zou direct terug willen naar de BeNeLeague"

De BeNeLeague, het woord is eruit. “Meer ploegen in de Super League, dat moest echt wel. Het is zeker een verbetering”, zegt Dominique Reyns, voorzitster van KAA Gent Ladies. "Al zou ik nog altijd direct terug willen naar de BeNeLeague.” Dat dubbel gevoel is er ook Bij Van Proeyen in Genk. “Heel blij dus met die uitbreiding van de Super League, maar aan de andere kant zou ik meteen tekenen voor een terugkeer van een BeNeLiga, als dat zou kunnen." "Paradoxaal genoeg is de kans op een terugkeer naar de BeNeLeague door die extra clubs in de Super League wel verder weg dan ooit.” Drie seizoenen lang speelden Belgische en Nederlandse clubs samen in de BeNeLeague, maar die competitie werd in 2015 opgedoekt.

Paradoxaal genoeg is de kans op een terugkeer naar de BeNeLeague door die extra clubs in de Super League wel verder weg dan ooit. Betty Van Proeyen, KRC Genk Ladies

KRC Genk Ladies

"Hopelijk kan het tv-contract leiden tot extra sponsors"

Alle clubs verwachten een positief effect van de uitbreiding. “In het algemeen heb ik de laatste jaren veel vooruitgang gezien voor het vrouwenvoetbal”, zegt Wachel van Anderlecht. “Maar er is nog meer geloofwaardigheid nodig, zoals in Engeland of Spanje. Dat de Super League werd opgenomen in het tv-contract is wel heel belangrijk."

Dankzij het tv-contract zal er jaarlijks 100.000 euro naar de clubs in de Super League vloeien, bovenop de 50.000 euro die de Pro League al gaf. “Mogelijk wordt dat, zeker in het eerste jaar, gelijk verdeeld. Maar die verdeelsleutel ligt nog niet vast. Hoe dan ook vind ik dit fantastisch, zeker als je ziet van waar we komen”, zegt Van Proeyen van Genk.

Dominique Reyns: “Ik verwacht wel wat van het tv-contract. Met live-uitzendingen van matchen zal men de progressie van het vrouwenvoetbal kunnen zien. Hopelijk kan dat leiden tot extra sponsors. Al moeten we daar de gevolgen van het coronavirus voor afwachten.”

“Het is heel belangrijk, vooral qua uitstraling: het Belgisch vrouwenvoetbal is meer dan de Red Flames. Het wordt soms vergeten dat het de clubs zijn die nieuwe Flames moeten aanbrengen.”

Dominique Reyns, KAA Gent Ladies

Eleven Sports: "Vrouwenvoetbal meer en beter op de kaart zetten"

Eleven Sports heeft dus naast de rechten op de Jupiler Pro League, ook de rechten op de Women's Super League. "Het is absoluut de bedoeling het product vrouwenvoetbal meer en beter op de kaart te zetten", zegt Jan Mosselmans van Eleven Sports. "Hoe, dat bekijken we samen met de Pro League, en we zien ook welke andere media, zoals bijvoorbeeld ook Sporza, we erbij kunnen betrekken. Het wordt ook meer dan enkel een live-gedeelte." "We denken nu aan een magazine met samenvattingen plus geregeld een wedstrijd live. Maar daarnaast denken we ook “non-live”: op verschillende vaste momenten in de week reportages over de eerste ploegen en over de jeugd."